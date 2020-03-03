Жена Овечкина намекнула на пол их второго ребенка
Жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала в Instagram, что подруги устроили для нее специальную вечеринку в честь того, что в семье ожидается пополнение. Недавно Шубская сообщила, что они с Овечкиным ждут второго ребенка.
— Такой красивый, душевный и веселый праздник мне устроили мои девочки, — написала Шубская. — Спасибо вам, дорогие, за прекрасный праздник и за то , что улыбка просто не покидала меня весь вечер.
При этом Шубская сопроводила пост фотографией с надписью: «Добро пожаловать, маленький джентльмен!»
Такой красивый ,душевный и весёлый #babyshower мне устроили мои девочки, во главе с @varvara_41791 ?спасибо вам ,дорогие,за прекрасный праздник и за то , что улыбка просто не покидала меня весь вечер?? очень много фотографий, остальные будут в актуальном??#ovechkinfamily #ovechkin#babyboy#pregnancy#овечкин #ovijr photo: @julia.chess