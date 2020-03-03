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Жена Овечкина намекнула на пол их второго ребенка

3 марта 2020, 22:57
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Жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала в Instagram, что подруги устроили для нее специальную вечеринку в честь того, что в семье ожидается пополнение. Недавно Шубская сообщила, что они с Овечкиным ждут второго ребенка.

— Такой красивый, душевный и веселый праздник мне устроили мои девочки, — написала Шубская. — Спасибо вам, дорогие, за прекрасный праздник и за то , что улыбка просто не покидала меня весь вечер.

При этом Шубская сопроводила пост фотографией с надписью: «Добро пожаловать, маленький джентльмен!»

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