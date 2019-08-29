Жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как ведет себя хоккеист дома. По словам девушки, он — очень добрый, нежный и заботливый отец.

— У Саши с сыном какая-то невероятная связь. Даже его первым словом было «папа», — цитирует Шубскую журнал Hello. — Последние пару месяцев мы живем в России, у мужа здесь очень много различных командировок и проектов, но он постоянно с сыном на связи и, если есть 30 свободных минут, всегда едет к нему.

Это на льду Овечкин — зверь, а дома — нежный, добрый, заботливый и даже памперсы научился менять, когда мы еще в роддоме были. В США Саша — герой. Его узнают в каждом супермаркете — это здорово, но при этом и большая ответственность.

Сейчас у мужа начнется сезон, будут постоянные тренировки, и я знаю, как его важна поддержка дома. Конечно, хочется каждую минуту проводить с сыном, но важно и о муже не забывать. Поэтому стараюсь устраивать нам романтические свидания — знаю, как Саше это нужно", — сказала Шубская в интервью журналу Hello.