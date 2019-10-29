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Жена Малкина считает, что у мужа нет проблем в связи с американским гражданством

18:31

Жена российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова отметила, что американское гражданство не мешает хоккеисту выступать за сборную России.

— Какие могут быть с этим проблемы? Женя всегда в составе, если позволяет здоровье, — отметила Кастерова в инетрвью изданию «Подъем».

Ранее стало известно, что у игрока сборной России есть американский паспорт. Эта информация вскрылась из-за возникших проблем с бизнесом у спортсмена. 33-летний форвард выступает за клуб из США с 2006 года, став трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Дополнительная информация

https://pdmnews.ru/2019/10/29/zhena-evgeniya-malkina-zayavila-chto-amerikanskoe-grazhdanstvo-ne-meshaet-emu-vystupat-za-sbornuyu-rossii/

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