Жена Малкина считает, что у мужа нет проблем в связи с американским гражданством

Жена российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова отметила, что американское гражданство не мешает хоккеисту выступать за сборную России.

— Какие могут быть с этим проблемы? Женя всегда в составе, если позволяет здоровье, — отметила Кастерова в инетрвью изданию «Подъем».

Ранее стало известно, что у игрока сборной России есть американский паспорт. Эта информация вскрылась из-за возникших проблем с бизнесом у спортсмена. 33-летний форвард выступает за клуб из США с 2006 года, став трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).