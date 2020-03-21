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Жена Малкина рассказала, чем ей не нравится Pornhub

12:27
Евгений Малкин и Анна Кастерова. Фото nhl.com
Евгений Малкин и Анна Кастерова. Фото nhl.com
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Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, попросила подписчиков в Instagram посоветовать сериалы, пока они сидят на карантине.

— Ребят, посоветуйте нам с Евгением хороший сериал, а лучше два, — написала Кастерова. — Мой топ: «Родина», «Миллиарды», «Рей Донован», «Чернобыль», «Домашний арест».

Один из пользователь предложил смотреть Pornhub.

— Плохая игра актеров, — ответила Кастерова.

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