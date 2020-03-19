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Жена Малкина показала, какой пикник возможен в условиях коронавируса

11:45
Анна Кастерова. Фото Instagram
Анна Кастерова. Фото Instagram
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Жена российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в своем официальном Instagram опубликовала видео с пикника на пустынном пляже.

Ранее Кастерова пожаловалась на отсутствие туалетной бумаги в магазинах Майми, где они находятся с супругом. В настоящий момент регулярный чемпионат НХЛ остановлен из-за распространения коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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