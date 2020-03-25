Жена Малкина показала, как семья проводит время во время карантина

Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова — опубликовала в своем Instagram видео, на котором показала, как семья проводит время в период вынужденного карантина из-за коронавируса.

На размещенном ею видео семья смотрит мультфильм, cаундтреку которого подпевает сам Малкин и их трехлетний сын Никита.

Кастерова и Малкин вместе с мая 2016 года. В текущем сезоне российский хоккеист провел 55 матчей за «Питтсбург» и набрал 74 (25+49) очка. В настоящий момент матчи НХЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса.