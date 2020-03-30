Жена Малкина показала, как она с мужем и сыном рыбачат во время карантина в США

Из Инстаграма Анны Кастеровой pic.twitter.com/iAgtO23Zvd — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 30, 2020

Сезон в НХЛ приостановлен из-за коронавируса. Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте