Жена Малкина показала, как ее сын в гипсе занимается футболом. Под присмотром отца

Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова — опубликовала новое видео в своем Instgram. 33-летний хоккеист сыграл в футбол на улице вместе с сыном Никитой.

Никита обвел несколько фишек и затем отправил мяч в пустые ворота. После этого форвард «Пингвинз» показал сыну, как он умеет играть в футбол и похвастался своими навыками владения мячом.

Ранее трехлетний Никита получил травму левой руки. Теперь мальчику приходится носить гипс.

Кастерова и Малкин вместе с мая 2016-го.

В текущем сезоне российский хоккеист провел 55 матчей за «Питтсбург» и набрал 74 (25+49) очка.

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