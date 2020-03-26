Жена Малкина показала, чему Евгений учит сына во время карантина

Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова опубликовала видео, на которых Малкин учит сына Никиту считать в рамках развивающей игры.

Из Инстаграма Анны Кастеровой pic.twitter.com/BKFEPJYo5l — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 26, 2020

Кастерова и Малкин вместе с мая 2016 года. В текущем сезоне российский хоккеист провел 55 матчей за «Питтсбург» и набрал 74 (25+49) очка. В настоящий момент матчи НХЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса.