НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Жена Малкина показала, чему Евгений учит сына во время карантина

10:10
Анна Кастерова. Фото Instagram
Анна Кастерова. Фото Instagram
Теги:

Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова опубликовала видео, на которых Малкин учит сына Никиту считать в рамках развивающей игры.

Кастерова и Малкин вместе с мая 2016 года. В текущем сезоне российский хоккеист провел 55 матчей за «Питтсбург» и набрал 74 (25+49) очка. В настоящий момент матчи НХЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир