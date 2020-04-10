Жена Малкина подтвердила отрицательный тест на коронавирус

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовала в историях Instagram новое видео. Она показала сына и мужа и подтвердила, что у ее семьи отрицательный тест на Covid-19.

«Для тех, кто волнуется и кто не понял... Мы здоровы, спасибо за беспокойство!» — написала Кастерова.

Ранее она опубликовала фотографию документов, подтверждающих сдачу тестов на Covid-19.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 9 на 10 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 592 801 человека. Умерших — 95 021, выздоровевших — 353 315.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется