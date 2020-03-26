Жена Малкин призналась, что беспокоится за своих родных в Москве из-за коронавируса

Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, выразила обеспокоенность в связи с недостаточными мерами по борьбе с коронавирусом в Москве.

«Вчера разговаривала с подругой из Москвы, — написала Кастерова в Instagram. — Расстроилась: далеко не все осознали масштаб проблемы. Насколько все серьезно. В некоторых ресторанах до сих пор много посетителей, как и в торговых центрах. Антисептики используются не везде, многие сотрудники без защитных масок. Очень волнуюсь за своих друзей и родственников, маму и брата, волнуюсь за стареньких бабушку с дедушкой. За всех наших пожилых людей, для которых эта зараза несет серьезную угрозу здоровью и смертельные риски!

Люди во всем мире включились в борьбу с вирусом, каждый из нас сегодня ответственен за себя и свое окружение! В Майами мы и наши соседи соблюдаем максимум мер. Что говорить, если нам приходится выходить на улицу — по возвращению мы стираем всю свою одежду в режиме санитайз.

Перебор? Здесь уже никто так не думает. И, если каждый из нас будет бдителен, то мы справимся

В нашем штате уже закрыто все. Работают только аптеки, госпиталя и продуктовые магазины. У вас в городе? Есть ли все необходимое?"

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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