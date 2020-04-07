Жена Ковальчука продолжает держать себя в прекрасной форме. Она тренируются вместе с мужем

Николь Ковальчук, жена форварда «Вашингтона» Ильи Ковальчука, выложила видео с тренировкой вместе с мужем.

Ранее руководство НХЛ приостановила проведение матчей из-за пандемии коронавируса.

Тренировка Ильи и Николь Ковальчуков (1/3) pic.twitter.com/2Tj4D6xf7q — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 7, 2020

Тренировка Ильи и Николь Ковальчуков (2/3) pic.twitter.com/8gPYARhJNP — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 7, 2020

Тренировка Ильи и Николь Ковальчуков (3/3) pic.twitter.com/H7c1h57CyC — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 7, 2020

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 347 803 человек, 74 807 умерло, вылечились 277 402 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (368 196), Испании (136 675), Италии (132 547) и Германии (103 375). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.