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Жена Ковальчука продолжает держать себя в прекрасной форме. Она тренируются вместе с мужем

08:30
Николь Ковальчук. Фото Instagram
Николь Ковальчук. Фото Instagram
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Николь Ковальчук, жена форварда «Вашингтона» Ильи Ковальчука, выложила видео с тренировкой вместе с мужем.

Ранее руководство НХЛ приостановила проведение матчей из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 347 803 человек, 74 807 умерло, вылечились 277 402 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (368 196), Испании (136 675), Италии (132 547) и Германии (103 375). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.

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