Жена Ковальчука показала, как она жарит шашлык на мангале

Жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука Николь рассказала в Instagram, чем они занимаются во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Семья жарит шашлыки на заднем дворе своего дома.

Шашлыки в доме Ковальчуков. Фото Instagram.

В общей сложности было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042. Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).

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