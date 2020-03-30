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Жена Ковальчука показала, как она жарит шашлык на мангале

13:42
Николь и Илья Ковальчуки. Фото Instagram. Шашлыки в доме Ковальчуков. Фото Instagram.
Николь и Илья Ковальчуки. Фото Instagram.
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Жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука Николь рассказала в Instagram, чем они занимаются во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Семья жарит шашлыки на заднем дворе своего дома.

Шашлыки в доме Ковальчуков. Фото Instagram.
Шашлыки в доме Ковальчуков. Фото Instagram.

В общей сложности было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042. Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).

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