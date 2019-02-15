Жена Ковальчука показала, как она преобразилась после родов. Фото

Николь Ковальчук, супруга российского форварда "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука, выложила в свой Инстаграм фотоколлаж, на котором она запечатлена во время беременности и после нее.

Сам Илья тоже оценил публикацию жены несколькими смайликами.

– Сила воли. У нашего организма существуют такие резервы, о которых мы даже не подозреваем!, – написала Ковальчук. – Вы можете выбрать любой вид спорта, который доставит вам телесное и психологическое удовлетворения, и не откладывая начать заниматься уже сегодня! При регулярных занятиях и правильном питании результат не заставит себя долго ждать. Главное, очень сильно этого захотеть. И ещё очень важный момент – развиваясь физически, важно не забывать о духовном развитии. Ведь все то, что творится у нас внутри, бесспорно, отражается снаружи. P.S На первом фото я была в ожидании четвертого.