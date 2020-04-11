Жена Ковальчука показала, как муж тренирует детей в условиях карантина

Николь Ковальчук, супруга нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука выложила в сторис своего Instagram серию видео, в которых хоккеист тренирует своих детей в домашних условиях из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Из Instagram Николь Ковальчук pic.twitter.com/muiD4Yjw0G — boomer (@boomer22262161) April 11, 2020

Из Instagram Николь Ковальчук pic.twitter.com/qkZY0AEztJ — boomer (@boomer22262161) April 11, 2020

У Ильи и Николь Ковальчуков четверо детей: два сына, Филипп и Артем, и две дочери, Каролина и Ева.