Жена Ковальчука назвала секрет похудения. Занятия спортом - не главное

Николь Ковальчук, супруга нападающего "Лос-Анджелеса" и сборной России по хоккею Ильи Ковальчука, в своем Instagram опубликовала новую фотографию. Она также поделилась с подписчиками секретом похудения.
- Питание при тренировках. Никакие тренировки не сделают твою фигуру идеальной, пока ты не разберешься с питанием. Процесс похудения – процесс комплексный. Вы можете проводить дни и ночи напролет в спортзале, и все это может оказаться бесполезным, если вы неправильно питаетесь.
Для того, чтобы сбросить вес и быть в форме, необходимо правильно питаться. Именно питаться, а не сидеть на ограничивающих диетах. Что нужно:
• сбалансировать прием белков, углеводов и жиров
• составить меню с акцентами на правильных продуктах
• соблюдать режим питания
• сократить порции, но кушать чаще
• пить много воды
• принимать спортивные добавки
И, в любом случае, я советую перед сменой режима питания проконсультироваться с тренером или спортивным врачом, - написала Ковальчук в своем Instagram.
Питание при тренировках. Никакие тренировки не сделают твою фигуру идеальной, пока ты не разберешься с питанием. Процесс похудения – процесс КОМПЛЕКСНЫЙ. Вы можете проводить дни и ночи напролет в спорт зале – и все это может оказаться бесполезным, если вы неправильно питаетесь. Для того что бы сбросить вес и быть в форме, необходимо правильно питаться. Именно питаться, а не сидеть на ограничивающих диетах. Что нужно: • сбалансировать прием белков, углеводов и жиров • составить меню с акцентами на правильных продуктах • соблюдать режим питания • сократить порции, но кушать чаще • пить много воды • принимать спортивные добавки И в любом случае, я советую перед сменой режима питания проконсультироваться с тренером или спортивным врачом. No workout will make your body perfect until you figure out your diet. The process of losing weight is a COMPLEX process. You can spend days and nights in the gym - and all your hard work will be useless if you eat the wrong way. In order to lose weight, you need to eat right. I mean eat, not to do limiting diets. You have to: Balance the intake of proteins, carbohydrates and fats • Create a menu “before training” and “after” with emphasis on the right products • Observe diet • Reduce portions, but eat 5-6 times a day • Drink a lot of water • Take sports supplements In any case, I advise you to consult with your trainer or a sports doctor before changing your diet.
Напомним, супруги Ковальчук воспитывают четырех детей.