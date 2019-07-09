Жена Ковальчука назвала секрет похудения. Занятия спортом - не главное

Николь Ковальчук, супруга нападающего "Лос-Анджелеса" и сборной России по хоккею Ильи Ковальчука, в своем Instagram опубликовала новую фотографию. Она также поделилась с подписчиками секретом похудения.

- Питание при тренировках. Никакие тренировки не сделают твою фигуру идеальной, пока ты не разберешься с питанием. Процесс похудения – процесс комплексный. Вы можете проводить дни и ночи напролет в спортзале, и все это может оказаться бесполезным, если вы неправильно питаетесь.

Для того, чтобы сбросить вес и быть в форме, необходимо правильно питаться. Именно питаться, а не сидеть на ограничивающих диетах. Что нужно:

• сбалансировать прием белков, углеводов и жиров

• составить меню с акцентами на правильных продуктах

• соблюдать режим питания

• сократить порции, но кушать чаще

• пить много воды

• принимать спортивные добавки

И, в любом случае, я советую перед сменой режима питания проконсультироваться с тренером или спортивным врачом, - написала Ковальчук в своем Instagram.

Напомним, супруги Ковальчук воспитывают четырех детей.