Жена игрока «Вегаса» Барбашева едва не уронила Кубок Стэнли

Жена игрока «Вегаса» Ивана Барбашева Ксения Безгодова чуть не уронила Кубок Стэнли, который хоккеист ранее завоевал в финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой» (4-1).

В сети появилось видео, на котором Барбашев передает в руки супруге Кубок.

Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию этим летом.