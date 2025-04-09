Жена Гретцки подарила кольцо с бриллиантами супруге Овечкина
Супруга Уэйна Гретцки Джанет подарила жене форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Настасии кольцо с бриллиантами. Об этом рассказал легендарный экс-форвард «Эдмонтона».
«Когда я побил рекорд, Коллин Хоу (жена Горди Хоу. — Прим. «СЭ») купила моей жене красивый браслет. Месяц назад Джанет (жена Уэйна Гретцки. — Прим. «СЭ») сказала: «Знаешь, Коллин начала традицию. Не уверена, что кто-то побьет рекорд Алекса, но я хочу подарить ей что-то уникальное». Она выбрала кольцо с восемью бриллиантами. Не только хоккеисты передают традиции, но и их жены», — цитирует Гретцки The Athletic.
6 апреля 39-летний россиянин стал рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Он превзошел снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894). Канадец удерживал рекорд 31 год — 23 марта 1994 года он забил 802-й гол и обошел Горди Хоу.
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