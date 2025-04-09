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9 апреля 2025, 17:50

Жена Гретцки подарила кольцо с бриллиантами супруге Овечкина

Руслан Минаев
Александр Овечкин, Настасия Овечкина, Уэйн Гретцки и его супруга Джанет.
Фото Getty Images

Супруга Уэйна Гретцки Джанет подарила жене форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Настасии кольцо с бриллиантами. Об этом рассказал легендарный экс-форвард «Эдмонтона».

«Когда я побил рекорд, Коллин Хоу (жена Горди Хоу. — Прим. «СЭ») купила моей жене красивый браслет. Месяц назад Джанет (жена Уэйна Гретцки. — Прим. «СЭ») сказала: «Знаешь, Коллин начала традицию. Не уверена, что кто-то побьет рекорд Алекса, но я хочу подарить ей что-то уникальное». Она выбрала кольцо с восемью бриллиантами. Не только хоккеисты передают традиции, но и их жены», — цитирует Гретцки The Athletic.

6 апреля 39-летний россиянин стал рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Он превзошел снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894). Канадец удерживал рекорд 31 год — 23 марта 1994 года он забил 802-й гол и обошел Горди Хоу.

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
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ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Настасия Шубская-Овечкина
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3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
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30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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