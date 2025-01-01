Жена Овечкина опубликовала семейное фото у новогодней елки

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала семейное фото у новогодней елки. На них запечатлены Александр, Анастасия, их сыновья Сергей и Илья, а также лабрадор по кличке Блэйк.

«Наша семья поздравляет всех с новым годом! Пусть он принесет много счастья и радости!» — подписала фото Шубская.

Александр Овечкин с семьей. Фото соцсети

Ранее Овечкин рассказал, что будет встречать новый год в кругу семьи.