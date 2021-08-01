Жена Эвандера Кейна выступила с новой порцией резких обвинений в адрес хоккеиста

Жена канадского хоккеиста «Сан-Хосе» Эвандера Кейна Анна Кейн выступила с новой порцией обвинений в адрес хоккеиста.

Ранее она обвинила его в пристрастии к азартным играм и ставкам на исход матчей своей команды. Сам хоккеист категорически отверг эти обвинения.

«Я пыталась остановить тебя. Но кто-нибудь сталкивался с зависимостями?

Когда ты летал в разные города с различными преступными элементами. Когда ты играл в разных казино. Когда ты угрожал мне, что они меня убьют, если я кому-то расскажу.

Я должна была позволять тебе дальше вести такой образ жизни? Изменять мне и мириться с этим?

Все, что говорит Эвандер, это просчитанные лживые слова. Он хочет выставить меня «сумасшедшей».

Мне кажется, что психологическая помощь нужна человеку, который проиграл все деньги, но продолжает делать ставки в казино. При этом как раз он считает, что у него нет никаких проблем.

Я просила его принять помощь специалиста, но он сказал, что нет необходимости спасать наш брак. Ему не нужна помощь, он не хочет быть настоящим мужчиной и отцом.

Его интересует лишь возможность делать ставки и жить свободно. Пожалуйста, хватит разыгрывать карту «сумасшедшей бывшей жены». Может, я просто жена и мать двоих детей, которая дошла до точки кипения.

То, что ты делаешь, — это позор. Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь, что истинная проблема — это игра на ставках. А не бывшая жена», — написала Анна.