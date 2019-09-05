Жена Бобровского: «У меня никогда не было цели найти себе хоккеиста»

Жена вратаря «Флориды» Сергея Бобровского Ольга призналась, что у нее не было цели найти себе хоккеиста.

— Чем отличается жена вратаря от полевого игрока?

— У вратаря должна быть полная концентрация. Он должен читать игру и ловить шайбу не в тот момент, когда она летит, а в тот — когда игрок только думает о том, чтобы ее бросить. Соответственно, ему нужно выстраивать психологию таким образом. Работать над ней. Для этого нужно читать специальную литературу, заниматься медитацией, иногда встречать рассветы (смеется).

— Меня часто спрашивают, где найти хоккеиста. Нужно ли их искать?

— У меня никогда не было такой цели. В моей голове всегда был образ, что это слишком распущенный парень, избалованный женским вниманием. Но это зависит от человека, а не от его профессии. (Отдел хоккея)

Полностью интервью Ольги Бобровской