Жена Бобровского: «100 процентов, жена хоккеиста может повлиять на его результативность»
Жена вратаря «Флориды» Сергея Бобровского Ольга уверена, что жены хоккеистов могут влиять на результативность игроков. По ее мнению, не стоит отвлекать мужа, когда у него впереди игра.
— Может ли жена хоккеиста повлиять на его результативность?
— 100 процентов может. Она может организовать быт таким образом, что он будет думать только о хоккее, а не об этих вопросах. Если делать все сопутствующее, что должен делать человек, за него — тогда это будет идеально. Также нельзя лезть с какими-то эмоциональными вопросами перед игрой. Тоже не всегда получается. Только в половине случаев — и это уже прогресс (смеется). Мы шли к этому 10 лет. Еще через 10 лет, может быть вообще, буду супер-кремень. Если вам нужно решить какие-то совместные вопросы — нужно подходить с ними, только когда у него выходной. Все остальное время ему нужно настраиваться на игру. (Отдел хоккея)