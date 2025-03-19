Жена Овечкина — о его эмоциональном состоянии перед рекордом: «Стараюсь не давить»

Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» рассказала о состоянии хоккеиста по ходу гонки за снайперским рекордом НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки.

— Настя, расскажите о нынешнем эмоциональном состоянии — Александра, вашем, всей семьи. Повсюду, причем по обе стороны океана, огромный ажиотаж вокруг гонки за рекордом, но, по-моему, сам Саша спокоен как удав, на него все это не действует.

— Думаю, он чувствует давление — просто старается это не показывать. Что касается меня и всех, кто рядом, естественно, мы все хотим, чтобы это случилось как можно скорее. Но в любом случае самое главное, чтобы обошлось без травм. Это в приоритете, учитывая, через что мы прошли в этом сезоне. Так что со своей стороны стараюсь не торопить и не давить на него.

— Вообще эту тему в разговорах не упоминаете?

— Ну а что ее обсуждать? Он делает то, что должен делать, и то, что делает всегда. Забивает — и, дай бог, будет продолжать.

Эксклюзивное интервью жены Александра Овечкина читайте в ближайшее время в «СЭ».