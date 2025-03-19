Жена Овечкина — о его эмоциональном состоянии перед рекордом: «Стараюсь не давить»
Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» рассказала о состоянии хоккеиста по ходу гонки за снайперским рекордом НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки.
— Настя, расскажите о нынешнем эмоциональном состоянии — Александра, вашем, всей семьи. Повсюду, причем по обе стороны океана, огромный ажиотаж вокруг гонки за рекордом, но, по-моему, сам Саша спокоен как удав, на него все это не действует.
— Думаю, он чувствует давление — просто старается это не показывать. Что касается меня и всех, кто рядом, естественно, мы все хотим, чтобы это случилось как можно скорее. Но в любом случае самое главное, чтобы обошлось без травм. Это в приоритете, учитывая, через что мы прошли в этом сезоне. Так что со своей стороны стараюсь не торопить и не давить на него.
— Вообще эту тему в разговорах не упоминаете?
— Ну а что ее обсуждать? Он делает то, что должен делать, и то, что делает всегда. Забивает — и, дай бог, будет продолжать.
Эксклюзивное интервью жены Александра Овечкина читайте в ближайшее время в «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -