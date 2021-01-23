Железная серия Орлова прервалась на 401 матче

Прервалась серия защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова из 401 подряд проведенного матча, сообщает сайт НХЛ.

29-летний россиянин вместе с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Ильей Самсонов были отправлены на карантин в соответствии с протоколами НХЛ по борьбе с распространением коронавируса и ограничениями, введенными местными властями. Они пропустят по меньшей мере четыре матча, в том числе не сыграли против «Баффало» (4:3 Б).

Орлов не пропускал матчей с сезона-2013/14. Его серия из 401 матча — третья в истории «Кэпиталз» после Карла Алзнера (540) и Бобби Карпентера (422). Среди действующих игроков это пятая серия после защитника «Флориды» Кита Яндла (868), форварда «Сан-Хосе» Патрика Марло (858), нападающего «Аризоны» Фила Кессела (848) и защитника «Шаркс» Брента Бернса (545).

Среди россиян самая длительная действующая серия теперь принадлежит защитнику «Филадельфии» Ивану Проворову (320), который не пропустил ни одной встречи с начала карьеры в НХЛ. Рекорд в истории лиги принадлежит Дугу Джарвису (964 матча).