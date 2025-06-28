Жаровский рассказал, чему может научиться у Демидова в «Монреале»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, выбранный «Монреалем» под 34-м номером на драфте НХЛ, ответил на вопрос о том, чему может научиться у будущего одноклубника Ивана Демидова.

«100 процентов есть вещи, которым можно у него поучиться. Его владению клюшкой, маневренности, видению поля, передачам, броскам — очень много чему», — цитирует Жаровского ТАСС.

В минувшем сезоне 18-летний Жаровский провел семь матчей в КХЛ и отметился одной голевой передачей. Также на его счету 50 (24+26) очков в 47 матчах за «Толпар» в МХЛ.