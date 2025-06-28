Жаровский: «Рад, что меня выбрал «Монреаль». Мы поборемся за Кубок Cтэнли»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский поделился впечатлениями после выбора «Монреалем» под 34-м номером на драфте НХЛ.
— Какой вопрос на преддрафтовых интервью был самым запоминающимся?
— Таких вопросов не было. Все были вполне адекватные.
— Рад, что тебя выбрала команда, которая в ближайшем будущем может претендовать на Кубок Стэнли?
— Очень рад, что меня выбрал «Монреаль». Команда с большим прошлым. Мы поборемся за Кубок.
— Монреаль хоккейный город, где многие отмечают серьезное давление на игроков. Нет ли какого-то страха?
— Давления нет. Люди там любят хоккей. Одно удовольствие играть в такой команде, — сказал Жаровский.
В минувшем сезоне 18-летний Жаровский провел семь матчей в КХЛ и отметился одной голевой передачей. Также на его счету 50 (24+26) очков в 47 матчах за «Толпар» в МХЛ.
