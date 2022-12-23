Алексей Жамнов: «НХЛ заинтересована, чтобы Россия сыграла на Кубке мира»

Жамнов считает, что НХЛ заинтересована в участии России на Кубке мира

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о проведении Кубка мира по хоккею.

— Ближайший топ-турнир сборной — Кубок мира-2025. Турнир проводит не ИИХФ, а НХЛ, которая понимает, в чем выгода от участия нашей сборной. Как оцените шансы России сыграть на нем?

— Пока никакой конкретики нет. Информация плавает: то турнир пройдет в 2024 году, то в 2025-м. Конечно, НХЛ все прекрасно понимает. Со стороны маркетинга и прибыли она заинтересована, чтобы сборная России сыграла на Кубке мира. Россия — это Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, Капризов. Можно перечислить много ребят, которые находятся на первых ролях в лиге. НХЛ это понимает. Думаю, лиге важно, чтобы наша сборная сыграла, но как все сложится дальше, я не могу предсказать.

— Вы назвали фамилии Овечкина и Малкина. Думаете, они будут конкурентоспособны к 2025 году?

— А почему нет? Посмотрите, как сейчас играют Малкин и Овечкин. Все зависит только от них. Посмотрим, в какой форме они будут находиться перед Кубком мира.

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