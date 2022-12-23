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Сегодня, 13:45

Алексей Жамнов: «НХЛ заинтересована, чтобы Россия сыграла на Кубке мира»

Жамнов считает, что НХЛ заинтересована в участии России на Кубке мира
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о проведении Кубка мира по хоккею.

— Ближайший топ-турнир сборной — Кубок мира-2025. Турнир проводит не ИИХФ, а НХЛ, которая понимает, в чем выгода от участия нашей сборной. Как оцените шансы России сыграть на нем?

— Пока никакой конкретики нет. Информация плавает: то турнир пройдет в 2024 году, то в 2025-м. Конечно, НХЛ все прекрасно понимает. Со стороны маркетинга и прибыли она заинтересована, чтобы сборная России сыграла на Кубке мира. Россия — это Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, Капризов. Можно перечислить много ребят, которые находятся на первых ролях в лиге. НХЛ это понимает. Думаю, лиге важно, чтобы наша сборная сыграла, но как все сложится дальше, я не могу предсказать.

— Вы назвали фамилии Овечкина и Малкина. Думаете, они будут конкурентоспособны к 2025 году?

— А почему нет? Посмотрите, как сейчас играют Малкин и Овечкин. Все зависит только от них. Посмотрим, в какой форме они будут находиться перед Кубком мира.

Полностью интервью Жамнова «СЭ» читайте здесь

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 33 21 12 48
2 Нью-Джерси 33 22 11 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 35 18 17 40
6 Айлендерс 34 18 16 38
7 Филадельфия 34 11 23 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 32 26 6 54
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 34 15 19 34
7 Монреаль 33 15 18 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 34 19 15 44
2 Виннипег 33 21 12 43
3 Миннесота 33 19 14 40
4 Колорадо 31 18 13 38
5 Сент-Луис 33 16 17 33
6 Нэшвилл 31 14 17 32
7 Аризона 31 10 21 25
8 Чикаго 31 7 24 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 23 12 47
2 Лос-Анджелес 36 19 17 43
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Эдмонтон 34 18 16 38
5 Калгари 34 15 19 37
6 Ванкувер 32 14 18 31
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 34 9 25 21
Результаты / календарь
13.12
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30.12
31.12
23.12 03:00
Бостон – Виннипег
 3 : 2
23.12 03:00
Оттава – Вашингтон
 2 : 3 ОТ
23.12 03:00
Питтсбург – Каролина
 3 : 4 ОТ
23.12 03:00
Рейнджерс – Айлендерс
5 : 3
23.12 06:00
Ванкувер – Сиэтл
 6 : 5 Б
23.12 06:30
Лос-Анджелес – Калгари
 4 : 3 ОТ
23.12 06:30
Сан-Хосе – Миннесота
 5 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 65
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 55
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 29
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 34 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

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