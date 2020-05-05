Жамнов считает, что Ковальчук в следующем сезоне продолжит карьеру в НХЛ

Бывший нападающий ряда клубов НХЛ, генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов считает, что нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук в следующем сезоне продолжит карьеру в НХЛ.

— Я думаю, что он подпишет новый контракт в НХЛ. Я переписываюсь с ним. Поздравил с днем рождения. Но о возвращении в КХЛ я с ним не разговаривал, — цитирует Жамнова ТАСС.

Контракт 37-летнего Ковальчука с «Вашингтоном» истекает по окончании нынешнего сезона. Нападающий вляется воспитанником «Спартака», в 2001 году он был выбран под первым номером драфта НХЛ клубом «Атланта» (ныне «Виннипег»).