Жамнов назвал заслугой Шестеркина выход «Рейнджерс» во второй раунд Кубка Стэнли

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что выход «Рейнджерс» во второй раунд Кубка Стэнли является заслугой российского вратаря клуба Игоря Шестеркина.

«Однозначно Шестеркин достоин быть в номинантах на «Харт Трофи». То, что «Нью-Йорк Рейнджерс» попал в 1/4 плей-офф и то, как демонстрировал себя по ходу сезона, — это его заслуга в частности. Он абсолютно заслужено попал в тройку лучших. Не знаю касательно «Визины» и то, как там все происходит. Но я думаю, что номинация на «Харт Трофи» — это большой вклад в общий результат команды в этом сезоне», — приводит слова Жамнова «РБК Спорт».

Шестеркин в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (4:3 ОТ) отразил 42 броска. «Рейнджерс» выиграли серию со счетом 4-3 и во втором раунде плей-офф сыграют с «Каролиной».

Ранее 26-летний российский вратарь был номинирован на приз «Харт Трофи».