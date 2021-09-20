Зэйджек мог вернуться в «Нью-Джерси», но принял решение завершить карьеру
20:33
36-летний нападающий Трэвис Зэйджек заключил с «Нью-Джерси» однодневный контракт, чтобы закончить карьеру в клубе.
«У меня была возможность подписать новый контракт с командой на год. Я получил предложение. И летом план были именно таким. Но сейчас я понимаю, что пришло время двигаться дальше», — приводит слова форварда журналист Аманда Стейн.
Форвард почти всю карьеру в НХЛ провел в составе «Нью-Джерси», дебютировав в сезоне-2006/07. Он был выбран клубом на драфте-2004.
В общей сложности канадец, отыгравший часть прошлого сезона за «Айлендерс», провел в НХЛ 1037 матчей и набрал 552 (203+349) очка .
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