Зэйджек мог вернуться в «Нью-Джерси», но принял решение завершить карьеру

36-летний нападающий Трэвис Зэйджек заключил с «Нью-Джерси» однодневный контракт, чтобы закончить карьеру в клубе.

«У меня была возможность подписать новый контракт с командой на год. Я получил предложение. И летом план были именно таким. Но сейчас я понимаю, что пришло время двигаться дальше», — приводит слова форварда журналист Аманда Стейн.

Форвард почти всю карьеру в НХЛ провел в составе «Нью-Джерси», дебютировав в сезоне-2006/07. Он был выбран клубом на драфте-2004.

В общей сложности канадец, отыгравший часть прошлого сезона за «Айлендерс», провел в НХЛ 1037 матчей и набрал 552 (203+349) очка .