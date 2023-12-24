Зеграс забил лакросс-гол в ворота «Сиэтла»

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс забил лакросс-гол в матче с «Сиэтлом» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

22-летний американец отличился в третьем периоде, забив в первом матче после травмы. Он не играл с 8 ноября. В этом сезоне на счету Зеграса 3 (2+1) гола в 13 матчах.

Этой ночью лакросс-голом отметился форвард «Чикаго» Коннор Бедард, который поразил ворота «Сент-Луиса».