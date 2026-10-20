Зеграс в четвертый раз за карьеру в НХЛ сделал три передачи за матч

Форвард «Филадельфии» Тревор Зеграс сделал три результативные передачи в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:2). Это четвертая игра в его карьере с тремя ассистами.

Официальный сайт НХЛ отмечает, что впервые в составе «Флайерз» Зеграс достиг трех передач за встречу. Он ассистировал при обоих голах Матвея Мичкова и при шайбе Ноэля Аччари. Две передачи помогли российскому нападающему оформить дубль, а последняя стала решающей при итоговом счете 3:2.

«Филадельфия» открыла счет в первом периоде благодаря голу Мичкова в большинстве. Во втором периоде он забил еще раз, но «Колорадо» сократил отставание после шайбы Мартина Нечаса. В третьем периоде Аччари увеличил преимущество хозяев, после чего Ти Джей Хьюз установил окончательный счет.

Вратарь «Флайерз» Джозеф Уолл сделал 24 сейва. «Филадельфия» выиграла второй матч подряд после серии из девяти встреч без побед в начале сезона. В составе хозяев из-за травм отсутствовали пять игроков основного состава, а четверо новичков получили игровое время.