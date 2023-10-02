Зеграс продлил контракт с «Анахаймом» на три года и будет получать 5,75 миллиона долларов за сезон

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт «Дакс».

Новое соглашение с 22-летним американцем будет действовать три года. Форвард будет зарабатывать 5,75 миллиона долларов в среднем за сезон.

«Анахайм» выбрал Зеграса под 9-м номером драфта НХЛ-2019. Хоккеист дебютировал за команду в сезоне-2020/21.

В сезоне-2022/23 Зеграс набрал 65 (23+42) очков в 81 матче за «Анахайм» в регулярном чемпионате НХЛ.