Зеграс получил трехматчевую дисквалификацию за удар в голову Расмуссену

Форвард «Анахайма» Тревор Зеграс получил дисквалификацию на три матча по итогам встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:5 ОТ).

На 38-й минуте матча Зеграс ударил форварда «Рэд Уингз» Майкла Расмуссена в область головы, однако не получил штрафа за этот эпизод во время игры. Также на 23-летнего американца наложен денежный штраф в размере 89 843 долларов.

В текущем сезоне Зеграс провел 34 матча в НХЛ, в которых набрал 16 (7+9) очков.