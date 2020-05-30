Скаут «Чикаго» Андрей Николишин считает, что НХЛ приняла правильное решение доиграть сезон. Лига досрочно завершила регулярный чемпионат, но расширила количество участников плей-офф — их будет 24 вместо 16.

— Оптимальным был бы формат, при котором каждый играл в своем городе и все доиграли сезон так, как предполагалось в изначальном календаре НХЛ, — цитируют «Известия» Николишина. — Но что есть, то есть. Лига учла все аспекты и нюансы, которые сейчас имеют место в мире. Наверное, постарались проанализировать все возможные «за» и «против». Я не вижу в этом проблем. То, что сезон будет доигран, — правильное решение. То, что будет определен обладатель Кубка Стэнли-2020, — тоже отлично. Здорово, что хоккеисты станут играть и не будут просиживать. Но главное: мир потихоньку начнет выходить из этого подвешенного состояния. Хватит уже прятаться и бояться — надо как-то действовать. Спортивные соревнования — одно из подспорий в выходе из этой пандемии.