Здено Хара заявил, что не собирается заканчивать карьеру

Защитник «Бостона» Здено Хара заявил, что в данный момент не собирается завершать карьеру игрока.

— Я не тороплю события, — приводит официальный сайт НХЛ слова Хары. — Я живу сегодняшним днем и верю, что мы еще так или иначе сыграем в этом сезоне. По крайней мере, так я вижу ситуацию. Не хочу спешить. Я по-прежнему люблю хоккей, мне нравится выходить на лед, соревноваться. Я все еще хочу играть, если все будет в порядке.

Сезон-2019/20 — 22-й для Хары. 43-летний словак — 6-кратный участник Матча всех звезд НХЛ, обладатель Кубка Стэнли (2011), а также обладатель приза лучшему защитнику по итогам сезона в НХЛ (2009).