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Здено Хара провел первую тренировку в составе «Вашингтона»

5 января 2021, 23:45
Здено Хара. Фото Twitter
Здено Хара. Фото Twitter
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Словацкий защитник Здено Хара провел первую тренировку в составе «Вашингтона». 43-летний новичок «Кэпиталз» впервые вышел на лед с новыми партнерами.

Со словаком был подписан однолетний контракт. Его зарплата в столичном клубе составит 795 тысяч долларов.

Защитник в прошлом сезоне набрал 14 (5+9) очков в 68 играх за «Бостон». Хара провел в «Бостоне» последние 14 сезонов и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2011 году.

Ветеран в общей сложности провел в НХЛ 1553 матча, набрав 656 (205+451) очков. В сезоне-2008/09 Хара был признан лучшим защитником лиги.

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