Словацкий защитник Здено Хара провел первую тренировку в составе «Вашингтона». 43-летний новичок «Кэпиталз» впервые вышел на лед с новыми партнерами.

Zdeno Chara hits the ice with the Caps. ?



(?: @Capitals)pic.twitter.com/RcpCVmt502 — Sportsnet (@Sportsnet) January 5, 2021

Со словаком был подписан однолетний контракт. Его зарплата в столичном клубе составит 795 тысяч долларов.

Защитник в прошлом сезоне набрал 14 (5+9) очков в 68 играх за «Бостон». Хара провел в «Бостоне» последние 14 сезонов и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2011 году.

Ветеран в общей сложности провел в НХЛ 1553 матча, набрав 656 (205+451) очков. В сезоне-2008/09 Хара был признан лучшим защитником лиги.