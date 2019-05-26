Здено Хара: "Моя цель – увидеть, что однажды нынешняя молодежь взойдет на престол"

Защитник "Бостона" Здено Хара рассказал о том, как сохраняет мотивацию. 42-летний игрок надеется, что сможет воспитать молодое поколение.

– Я помню 2006 год, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Хару. – Было по-другому. Очень по-другому. Мне хотелось, чтобы все заработало. Хотя было нелегко. 2006 год. Это было уже давно.

Это похоже на родительский опыт. Хочется оставить в детях частичку себя, своего опыта, сердца и души, чтобы в один день увидеть в них то, что тебе хотелось. Это моя цель – увидеть, что однажды нынешняя молодежь взойдет на престол, будет показывать лидерские качества, передавать стандарты следующим поколениям и побеждать. Меня это сделает счастливым, потому что когда ты перестанешь быть частью этого, то станет грустно. Хотя чувство гордости за небольшой вклад тоже будет присутствовать.