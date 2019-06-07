Зажигательный танец фанатки Тарасенко с обручем. Видео

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала в Твиттере танец фанатки "Сент-Луиса" в свитере российского нападающего Владимира Тарасенко. Девушка перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли против "Бостона" станцевала с обручем в знак поддержки "Блюз".

Сегодня, 7 июня, в 3.00 по московскому времени состоится пятый матч финальной серии Кубка Стэнли. Счет в серии равный - 2-2.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков