Зайцев встретился с болельщиками «Оттавы»

Новичок «Оттавы» Никита Зайцев встретился с болельщиками команды. Он принял участие в автограф-сессии, сообщает Twitter «Сенаторов».

Defenceman Nikita Zaitsev met fans and signed autographs at @CanadianTire in Nepean during the first stop of the #SensHometownTour.



The RV is making stops in Arnprior, Gloucester and Perth next week! DETAILS: https://t.co/ngEr8pE7t0 pic.twitter.com/enPiXgZJCv — Ottawa Senators (@Senators) August 30, 2019

В сезоне-2018/19 Зайцев провел 81 матч за «Торонто», набрав 14 (3+11) баллов за результативность. В плей-офф он отыграл семь встреч.