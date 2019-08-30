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Зайцев встретился с болельщиками «Оттавы»

19:25
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Новичок «Оттавы» Никита Зайцев встретился с болельщиками команды. Он принял участие в автограф-сессии, сообщает Twitter «Сенаторов».

В сезоне-2018/19 Зайцев провел 81 матч за «Торонто», набрав 14 (3+11) баллов за результативность. В плей-офф он отыграл семь встреч.

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