Зайцев в «Оттаве» будет играть в паре с Тома Шабо

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит намерен использовать в одной паре защитников Тома Шабо и Никиту Зайцева. Они будут наигрываться вместе в тренировочном лагере «Сенаторз», сообщает Ottawa Sun.

В сезоне-2018/19 Зайцев провел 81 матч за «Торонто», набрав 14 (3+11) баллов за результативность. В плей-офф он отыграл семь встреч. Шабо в прошедшем сезоне отметился 55 (14+41) очками в 70 встречах.

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