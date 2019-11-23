Зайцев улетел в Россию по личным причинам

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:1). Российский хоккеист не принимал участия во встрече по личным причинам, сообщает Ottawa Sun.

Зайцев улетел в Россию, но должен вернуться в Канаду к началу предстоящей недели.

В нынешнем сезоне 28-летний защитник провел 22 матча и отметился 6 результативными передачами.

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