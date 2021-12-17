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Зайцев получил травму в игре с «Тампой-Бэй» и не сумел завершить матч

07:39
Никита Зайцев. Фото usa.jaunenglish.com
Никита Зайцев. Фото usa.jaunenglish.com
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Защитник «Оттавы» Никита Зайцев травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй». Как сообщает пресс-служба клуба, у игрока травма нижней части тела.

Россиянин успел отыграть немногим более четырех минут. Он получил повреждение после того, как Ондржей Палат толкнул его на борт.

Защитнику понадобилась помощь, чтобы покинуть лед. О степени серьезности травмы и сроках восстановления информации пока нет.

30-летний хоккеист в текущем сезоне провел 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

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Евгений Петров все материалы автора
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