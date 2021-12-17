Зайцев получил травму в игре с «Тампой-Бэй» и не сумел завершить матч
07:39
Защитник «Оттавы» Никита Зайцев травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй». Как сообщает пресс-служба клуба, у игрока травма нижней части тела.
Injury update: After sustaining a lower-body injury in the first period of tonight's game at Tampa Bay, #Sens defenceman Nikita Zaitsev will not return.— Sens Communications (@Media_Sens) December 17, 2021
Россиянин успел отыграть немногим более четырех минут. Он получил повреждение после того, как Ондржей Палат толкнул его на борт.
Защитнику понадобилась помощь, чтобы покинуть лед. О степени серьезности травмы и сроках восстановления информации пока нет.
30-летний хоккеист в текущем сезоне провел 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (1+1) очка.
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