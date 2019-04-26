Российские игроки, клубы которых вылетели из Кубка Стэнли, подтвердили свой приезд в сборную России. Защитники Никита Зайцев и Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов вскоре прибудут в расположение национальной команды для подготовки к чемпионату мира.

Мировое первенство пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.