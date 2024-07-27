Зайцев: «Горжусь своей карьерой в НХЛ»
Защитник Никита Зайцев в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги своего выступления за океаном.
— Не огорчает, что про тебя будут говорить, что ты стал не нужен в НХЛ, а в Россию уже приехал доигрывать?
— Ну почему не нужен? Я бы мог ждать до июля. Просто это мое решение. Я подписал контракт сразу после окончания сезона.
— Тебе понравилось, как ты провел отрезок в Северной Америке?
— Что-то — да, что-то — нет. Но я ни о чем не жалею, горжусь своей карьерой в НХЛ. Я играл честно, не думал о себе, о своих каких-то личных достижениях, играл на команду, бился, как собака, ловил шайбу на себя. Мне ни капли не стыдно, горжусь этим временем.
— А где именно? В «Торонто», «Оттаве» или «Чикаго»?
— В «Оттаве», думаю. Да везде было много хороших моментов. До того же «Чикаго» я ни разу не становился первой звездой матча. Это стало чем-то новым для меня.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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