Зайцев объяснил, почему решил перейти из "Торонто" в "Оттаву"

Российский защитник, новичок "Оттавы" Никита Зайцев признался, что покинул "Торонто", так как хотел сменить обстановку, сообщает официальный Twitter канадской команды.

– Рад стать игроком "Оттавы". На переход оказали отношения с работающим здесь тренером Ди Джеем Смитом. Я могу быть полезен молодым игрокам. В "Торонто" у меня все получалось, но захотелось сменить обстановку. У меня было много причин, чтобы уйти, это было необходимо сделать. "Оттава" – молодая команда. Она строится, и это интересно. Я не так уж много знаю о клубе, но все выясню, – сказал Зайцев в беседе с клубной пресс-службой.

В сезоне-2018/19 Зайцев провел 81 матч за "Торонто", набрав 14 (3+11) баллов за результативность. В плей-офф он отыграл семь встреч. 27-летний россиянин заключил семилетний контракт с "Торонто" в 2017 году на сумму 31,5 миллиона долларов (в среднем 4,5 миллиона в год).

“I’m happy to be here and I can’t wait until the first game starts.”#Sens newly acquired defenceman Nikita Zaitsev speaks with the media about joining Ottawa and reuniting with Head Coach DJ Smith. pic.twitter.com/lDprsasgxR — Ottawa Senators (@Senators) 8 июля 2019 г.

Зайцев определился с игровым номером в "Оттаве"

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