Зайцев объяснил, почему перестал набирать очки в НХЛ
Защитник Никита Зайцев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что поменял роль атакующего защитника по требованию тренерского штаба «Торонто».
— В первый сезон в «Торонто» у тебя было «минус 22», но много очков. А потом ты перестал набирать результативные баллы.
— Мне сказали, что у тебя меняется роль в команде, не будет большинства. У нас есть защитники с такими же контрактами, которые более приспособлены играть в большинстве. А в меньшинстве играть некому. Я играл в первой паре меньшинства. Я так и играл всю свою жизнь — в первой паре меньшинства.
— Ты уезжал из ЦСКА атакующим защитником.
— Если бы я в НХЛ рассказывал всем, как здорово действовал в ЦСКА, я бы уехал из лиги через два года. В НХЛ я был универсалом, выполнял то, что от меня требуется. Приносил пользу команде. Мне кажется, это самое главное в хоккее.
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|3
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
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|О
|1
|Анахайм
|0
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
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|7
|Сиэтл
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|0
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|8
|Эдмонтон
|0
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|4.10
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Баффало – Нью-Джерси
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