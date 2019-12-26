В четверг на втором заседании суда по делу опеки над детьми хоккеиста Никиты Зайцева и его бывшей супруги Маргариты Готовцевой было вынесено решение — назначить опекуном мать. Заседание длилось более семи часов. На нем также присутствовал сам Никита, который пропускает матчи НХЛ за «Оттаву» из-за травмы.

— Мы не согласны с решением и подали документы на аппеляцию, — прокомментировал решение суда Зайцев, — так как Маргарита не сдала серьезный анализ на наркотики в государственной клинике, которой мы запрашивали. Будем бороться. (Алена Гребенькова)