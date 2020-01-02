Зайцев может пропустить игру против «Флориды»
19:11
Защитник «Оттавы» Никита Зайцев может пропустить матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Россиянин пропустил последнюю тренировку, так как испытывает «определенный дискомфорт», сообщает в Twitter журналист Ottawa Sun Брюс Гарриоч.
Today's setup. White has been moved back to centre #Sens https://t.co/uKXgs0qjr0— Bruce Garrioch (@SunGarrioch) January 2, 2020
В нынешнем сезоне Зайцев принял участие в 32 матчах. Он омтетился 8 результативными передачами.
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