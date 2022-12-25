Тренер Новиков об Овечкине: «Он раздвинул рамки человеческих сил»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на то, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин обошел Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Дело не в рекорде Овечкина. Дело в том, что он раздвинул рамки человеческих сил. То же самое делают лидеры других видов спорта — легкой атлетики, тенниса, например. Просто хоккей гораздо больше на виду.

Месси разве не великий? Звезды культуры и спорта нужны не для того, чтобы ими любоваться, а чтобы кто-то к ним тянулся и пытался их обойти. Вот в чем ценность этих сфер. Все это отличает нас как землян, как людей», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.